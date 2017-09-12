Beşiktaş Asbaşkanı'ndan 'Porto' yorumu: Büyük takımlar, büyük takımlarla maç yaparlar

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, "Büyük takımlar, büyük takımlarla maç yaparlar" diye konuştu.

Siyah-beyazlıların Portekiz kafilesinde yer alan Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, geçen sezon Beşiktaş formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ceza alan ve yarın oynayamayacak olan Vincent Aboubakar için de, "Bize iyi katkılar verdi ancak o günü unutabilmiş değilim" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin Portekiz'de NTV Spor muhabiri Övünç Özdem'e şunları kaydetti:

"Büyük takımlar, büyük takımlarla maç yaparlar. Dolayısıyla biz de büyük takımız ve burada büyük bir takımla büyük bir maç oynayacağız.

Biz polisiye tedbir alamayız. Buraya gelmemelerini kendilerinden rica ettik. Porto’ya da söyledik, ‘Biz taraftarımızı getirmeyeceğiz’ diye. Haksız yere uygulamalara maruz kalıyoruz ve bunlarla bir türlü UEFA’da, Tahkim Kurulu’nda başa çıkamadık. Haklı olduğumuz yerlerde haksız duruma düştük. Bu nedenle fedakarlığı taraftarımızdan istedik, umarım uyarlar.

"Aboubakar, inşallah

olanlardan ders çıkarmıştır"

Aboubakar o gün bizi yaktı, inşallah Porto’yu da yarın yakar. O gün bizi çok zor durumda bıraktı. İyi futbolcumuz, bize iyi katkılar verdi ama o günü halen unutabilmiş değilim. Aboubakar, inşallah bunlardan ders çıkarmıştır. O gün Beşiktaş’a zararı oldu, belki de yarın Porto’ya olacak, bize hayırlı bir işi olacak ama her futbolcunun bunlardan ders çıkarması lazım.