Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Beşiktaş ne zaman iyi gitmeye başlasa bu oyunlar oynanmaya başlıyor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Hatayspor'un Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra basına konuşarak, "Beşiktaş ne zaman iyi gitmeye başlasa bu oyunlar oynanmaya başlıyor. Beşiktaş'a karşı bir ittifak olduğu bir gerçek. Bu ittifakın ortakları belli. Saha içi ve dışında da yandaşları var. Ancak o ittifak barajı geçemez." dedi.

Mehmet Topal'ın attığı golü iptal eden hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Kocadağ, "Cüneyt hoca da kendisi karar veremedi ve yardımcı hakemi de yanına çağırarak puanlarımızı alıyor." ifadelerini kullandı. Topal'ın kaydettiği beraberlik golünü VAR sisteminden izleyen Çakır, yardımcı hakemden de yardım almıştı.

Emre Kocadağ'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Geçen hafta VAR'da hakemi 2 net pozisyona çağırmayan hakemi bugün VAR'a verdiler"

"Geçen hafta VAR'da hakemi 2 net pozisyona çağırmayan hakemi bugün VAR'a verdiler. Hiç çağırmaması gereken pozisyonda golümüzü iptal ettirmek için çağırdı. Cüneyt hoca da kendisi karar veremedi ve yardımcı hakemi de yanına çağırarak puanlarımızı alıyor."

"Beşiktaş'a karşı bir ittifak olduğu bir gerçek"

"Beşiktaş ne zaman iyi gitmeye başlasa bu oyunlar oynanmaya başlıyor. Beşiktaş'a karşı bir ittifak olduğu bir gerçek. Bu ittifakın ortakları belli. Saha içi ve dışında da yandaşları var. Ancak o ittifak barajı geçemez."

"MHK değişti ama bazı şeyler değişmedi"

"İttifaka destek verenler de bunun farkına varsın. Beşiktaş'ın hakkını yiyerek bir yere gelemezler. Biz kendi mücadelemizi yapacağız. Cüneyt hoca bugün bizi üzdü. MHK değişti ama bazı şeyler değişmedi. Takım olarak toparlayacağız, daha iyi futbol oynayacağız."

"İnşallah şampiyon olacağız"

"Geçen sezon şampiyon olduk. Averajla şampiyon olduk ama herkesin vicdanında 'Şampiyon Beşiktaş' yazıldı. Bu sezon şampiyon olacaksak herkesin aklına ve kalbine kazınacak futbolu oynayacağız. Biz o futbolu oynamaya başlayacağız ve inşallah şampiyon olacağız."