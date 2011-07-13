Beşiktaş As Başkanı Adalı ve Teknik Direktör Havutçu da tutuklandı

T24

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile futbol takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tutuklanan 5 isim de Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Bu gece tutuklanan isimlerle beraber, Futbolda 'Şike Soruşturması' kapsamında tutuklu olarak yargılanacakların sayısı 31 oldu.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu, kulübün protokol ve futbol A takım güvenlik müdürü Ahmet Ateş ve futbolcular İbrahim Akın ile İskender Alı'nın ifadeleri soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından alındı.

Sorgularının ardından bu 5 isim de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.



Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan futbolcu İbrahim Akın ve İskender Alın da tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular İbrahim Akın ve İskender Alın, savcılık sorgusunda iddiaları kabul etti.







