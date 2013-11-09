Beşiktaş galibiyet orucunu bozdu

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. hafta maçında Kayserispor'a konuk oldu. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, bu maçta şeytanın bacağını kırmayı başardı.
Beşiktaş, 21. dakikada Olcay Şahan'ın, 82. dakikada Gökhan Değirmenci'nin (kendi kalesine) ve uzatmalarda Michael Eneramo'nun golleriyle Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Bu skorla Beşiktaş puanını 21'e yükseltirken, Kayserispor 6 puanda kaldı.
2. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Gökhan Değirmenci elleriyle uzaklaştırdı.
6. dakikada sol kanattan Simic'in ortasında meşin yuvarlağa ceza sahasında müsait durumdaki Mert Nobre kafasıyla vurdu. Topu kaleci Tolga Zengin kontrol etti.
8. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yaklaşık 20 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
18. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Olcay Şahan penaltı noktası civarında topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
21. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Atiba'nın yerden arka direğe gönderdiği top, kaleci Gökhan Değirmenci'nin ellerinden sekerek Almeida'nın önünde kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Olcay Şahan'a aktardı. Olcay Şahan da kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.
25. dakikada Kayserispor'da sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Mouche kullandı. Mouche'nin altı pasa doğru ortasında Simic'in rakip savunmanın arasından iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda kaleci Tolga Zengin, gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada Kayserispor atağında Sefa Yılmaz ile verkaç yaparak ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mouche'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Tolga Zengin'de kaldı.
56. dakikada Kayserisporlu Sefa Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ersan Gülüm araya girip topu kornere atarak, Kayserisporlu futbolculara ulaşmasını engelledi.
65. dakikada Beşiktaş atağında kornerden yapılan ortaya Sivok'un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
72. dakikada sarı-kırmızılı ekipten Cleyton'un yaklaşık 20 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
77. dakikada Kayserispor'dan Jaja'nın ceza alanı sağ çaprazından kaleye gönderdiği topu kaleci Tolga Zengin yatarak elleriyle kontrol etti.
82. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Motta'nın ceza sahası dışından çektiği şut önce direğe, daha sonra kaleci Gökhan Değirmenci'ye çarparak ağlarla buluştu: 0-2.
90. dakikada Beşiktaş 3 farklı öne geçti. Olcay Şahan'ın pasıyla kale sahası içinde topla buluşan Eneramo, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
Karşılaşmadan Beşiktaş 3-0 galip ayrıldı.