Beşiktaş galibiyet orucunu bozdu

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. hafta maçında Kayserispor'a konuk oldu. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, bu maçta şeytanın bacağını kırmayı başardı.

Beşiktaş, 21. dakikada Olcay Şahan'ın, 82. dakikada Gökhan Değirmenci'nin (kendi kalesine) ve uzatmalarda Michael Eneramo'nun golleriyle Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Bu skorla Beşiktaş puanını 21'e yükseltirken, Kayserispor 6 puanda kaldı.

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