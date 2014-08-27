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Spor

Beşiktaş, Arsenal deplasmanında tur arıyor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda 0-0 berabere biten ilk maçın rövanşında İngiliz ekibi Arsenal'la karşı karşıya gelecek

27 Ağustos 2014 03:43

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Londra deplasmanında saat 21.45'te Emirates Stadı'nda Arsenal'le karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, gollü beraberlik veya galibiyet aldığı takdirde gruplara kalacak. Arsenal ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Portekizli hakem Pedro Proenca yönetecek.

 

İlk maçta yer almayan Atiba'nın oynaması bekleniyor

 

Siyah-beyazlılar son antrenmanını Emirates Stadı'nda gerçekleştirdi. İlk maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Atiba Hutchinson da antrenmanda yer aldı. Feyenoord karşısındaki futboluyla takımın tur atlamasında pay sahibi olan Kanadalı oyuncu, antrenmanlarda temposunu artırarak eksiklerini giderdi ve hazır hale geldi. Sakatlıkları geçen Necip Uysal ve Mustafa Pektemek de takımla çalıştı.

 

Arsenal'in eksiği çok

 

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezondur mücadele etme başarısı gösteren Arsenal'da ise Beşiktaş maçı öncesi eksik oyuncuların varlığı menajer Arsene Wenger'i sıkıntıya düşürdü. İngiliz ekibinde İstanbul'daki ilk maçta kırmızı kart gören Aaron Ramsey ile sakatlıkları bulunan Mikel Arteta ve Olivier Giroud forma giyemeyecek.

 

Arsenal-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

 

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi için Arsenal'le oynayacağı mücadele, D Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

 

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