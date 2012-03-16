Beşiktaş, Arda'lı Atletico Madrid'e boyun eğdi

T24 - Avrupa kupalarında mücadele eden tek Türk takımı olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez son 16 takım arasına kalan Beşiktaş, Arda Turan'lı Atletico'ya elendi.

Türkiye'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla liderin 19 puan gerisinde kalan Kara Kartal, yurt dışında da kabustan uyanamadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanşında Beşiktaş, konuk ettiği Atletico Madrid karşısında mucizeyi gerçekleştiremedi. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde ise 3-0 yenildi ve çeyrek final öncesi Avrupa serüvenine nokta koydu.

Karşılaşmanın golleri, 26. dakikada Arda Turan'ın asistinde Adrian, 83. dakikada Falcao ve 90+3'te Salvio'dan geldi.



Taraftar sahaya girdi



Salvio'nun golünden hemen sonra sahaya giren bir Beşiktaş taraftarı, güvenlik güçleri tarafından olay çıkarmadan yakalandı.



Arda'ya küfür



Bir pozisyonda yerde kalan milli futbolcuya Beşiktaş taraftarları tepki gösterirken, oyundan çıktığı sırada tribünlerden küfür edildi ve üzerine çok sayıda bozuk para ile su atıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, maçın bitiminde ise Atletico Madrid futbolcularını alkışlarla soyunma odasına uğurladı.



BEŞİKTAŞ: 0 - ATLETICO MADRID: 3

Stat: Fiyapı İnönü

Hakemler: Paolo Tagliavento, Massimiliano Grilli, Gianluca Cariolato (İtalya)

Beşiktaş: Cenk, Ekrem (Dk. 46 Filip Holosko), Egemen, Sivok, İsmail, İbrahim (Dk. 61 Mehmet Aurelio), Veli, Edu (Dk. 59 Mustafa Pektemek), Fernandes, Simao, Almeida

Atletico Madrid: Courtois, Godin, Filipe, Miranda, Suarez, Arda (Dk. 68 Assunçao), Gabi (Dk. 85 Alvaro Dominguez), Merodio (Dk. 73 Salvio), Juanfran, Adrian, Falcao

Goller: Dk. 26 Adrian Lopez, Dk. 83 Falcao, Dk. 90+4 Salvio (Atletico Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 13 Arda Turan, Dk. 33 Gabi, Dk. 66 Juanfran (Atletico Madrid), Dk. 29 Almeida, Dk. 43 Egemen Korkmaz, Dk. 45 Sivok, Dk. 90 Veli Kavlak (Beşiktaş)



MAÇIN AYRINTILARI

12 maçta 6 yenilgi

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 12 maç yaparken, 6 galibiyet, 6 da yenilgi aldı.



İspanyollar'a yine elendi

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında İspanyol takımları karşısındaki şanssızlığı Atletico Madrid karşısında da sürdü. Daha önce 8 eşleşmenin sadece 1'inde turu geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, 9. eşleşmede de turu geçemedi.



Tek korner 64. dakikada

Beşiktaş, turu geçmek için farklı galibiyete ihtiyaç duyduğu Atletico Madrid maçında ilk ve tek kornerini ancak 64. dakikada kullanabildi. Tüm çabalarına rağmen, gol pozisyonu üretmekte güçlük çeken siyah-beyazlılar, Braga maçından sonra Fiyapı İnönü Stadı'nda üst üste ikinci UEFA Avrupa Ligi maçını da gol atmadan kaybetti.



61. dakikada 3 değişiklik hakkı bitti

İkinci yarıya Ekrem'in yerine Holosko'yu alarak başlayan siyah-beyazlılarda, 59. dakikada da Edu'nun yerine Mustafa Pektemek girdi. İbrahim Toraman'ın sakatlanmasıyla da teknik direktör Carvalhal, zorunlu bir değişiklik yaparak 61. dakikada Mehmet Aurelio'yu oyuna aldı.



Bakan Şahin de maçı izledi

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de karşılaşmayı izledi. Maçın 35. dakikasında stada gelen Bakan Şahin, maçı protokol tribününden takip etti.



Terim tribünde

Hafta sonu Fenerbahçe ile derbi maça çıkacak Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim'le birlikte karşılaşmayı tribünden takip etti.



Son dakika şoku

Siyah-beyazlılarda, Atletico Madrid karşısında ilk 11'de forma giymesi beklenen, UEFA'nın maç öncesi internet sitesinde verdiği oyuncu listesinde de adı bulunan Rüştü Reçber, soyunma odasında bel ağrıları artınca son anda kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı. Rüştü'nün yerine kaleyi Cenk Gönen korudu.



Almeida ve Sivok döndü

Atletico Madrid ile deplasmanda yapılan ilk maç ve Orduspor karşısında forma giyemeyen siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Almeida, 2 maç sonra formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle Orduspor maçında oynayamayan Tomas Sivok da Atletico Madrid karşısında takımdaki yerini aldı.



Edu ilk 11'de

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkan EduRicardo Quaresma'nın yokluğunda Atletico Madrid karşısında ilk 11'de yer aldı.



Ekrem sağda, İbrahim ön liberoda

Madrid'deki karşılaşmada yedek soyunan Ekrem Dağ, savunmanın sağında görev aldı. Teknik direktör Carlos Carvalhal, son zamanlarda bu bölgede oynattığı İbrahim Toraman'a ise ön liberoda şans tanıdı.



Arda Turan ilk kez

Sezon başında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Madrid'deki ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda, İstanbul'da takımdaki yerini alırken, ilk kez yabancı takım formasıyla bir Türk ekibine karşı oynadı.



Tribünler doldu

Beşiktaşlı taraftar, Atletico Madrid maçına büyük ilgi gösterirken, Fiyapı İnönü Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Taraftar, aldığı karar gereği maç öncesi tezahürat yapmayıp, sessiz bir şekilde maçın başlamasını bekledi. Kapalı tribünde “Saat 10'a kadar sus” yazılı pankart açılırken, stat hoparlörlerinden de maç başlayana kadar tezahürat yapılmaması istendi.



Bayrak şov

Siyah-beyazlı taraftarlar, suskunluklarını maçın başlamasına 5 dakika kala bozdu. Tribünleri dolduran taraftarlar, yaptıkları bayrak ve atkı şovlarıyla tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi. Taraftarlar, teknik direktör Carvalhal'e de çiçek verdi.

Bu arada 50 kadar İspanyol taraftar da kendilerine ayrılan eski açık tribündeki yerlerinden takımına destek verdi.



Beşiktaş 100. maçına çıktı

Siyah-beyazlılar, son iki sezonda 63 Spor Toto Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 25 de Avrupa kupası maçı oynadı. Atletico Madrid maçıyla 26. Avrupa maçına çıkan siyah-beyazlıların son iki sezondaki toplam resmi maç sayısı da 100 oldu.



32 İspanyol gazeteci

Maçı 32 İspanyol gazeteci takip ederken, 200 kadar da Türk basın mensubu karşılaşmada görev yaptı.