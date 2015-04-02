Beşiktaş, aradığı stoperi Almanya'da buldu

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim Werder Bremen'in 27 yaşındaki stoperi Sebastian Prödl ile görüşüyor.

Sezon sona ermeden transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, yeni savunma oyuncusunu Almanya'da buldu. Futbol komitesi, Werder Bremen'in 27 yaşındaki stoperi Sebastian Prödl ile anlaşmak için görüşmelerine devam ediyor.

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brödl için bonservis bedeli ödenmeyecek. Bu nedenle Avusturyalı futbolcuya iyi bir yıllık ücret teklif eden yönetim, Brödl'den gelecek yanıtı bekliyor. Ntvspor'da yer alan habere göre, Werder Bremen ile yeni sözleşme yapmayacağını açıklamasının ardından başta Almanya olmak üzere, İtalya ve Yunanistan'dan teklif alan 27 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Alman Bild gazetesi de Beşiktaş'ın Prödl ilgisini haberleştirirken, siyah-beyazlı yönetim transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor.

Werder Bremen formasını giydiği son 7 sezonda 13 kez fileleri havalandıran Sebastian Prödl savunma oyuncusu olmasına rağmen gol yollarındaki etkinliği ile de dikkat çekiyor.