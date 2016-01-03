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Spor

Beşiktaş, aradığı kaleciyi Fransa'da buldu

Siyah-beyazlılar başkan Fikret Orman'ın "Çok önemsiyoruz" dediği kaleci transferinde Marsilya'nın 30 yaşındaki file bekçisi Steve Mandanda ile anlaşmaya çok yakın

03 Ocak 2016 19:46

Devre arasında takviye yapmak için çalışan ve önceliğini kaleci transferine veren Beşiktaş, Marsilya'nın tecrübeli file bekçisinde mutlu sona çok yakın. Süper Lig'de devreyi lider bitiren Beşiktaş'ın gündeminde transfer var.

Siyah-beyazlılar başkan Fikret Orman'ın "Çok önemsiyoruz" dediği kaleci transferinde Marsilya'nın 30 yaşındaki file bekçisi Steve Mandanda ile anlaşmaya çok yakın. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kongo asıllı Fransız futbolcu ile Beşiktaş'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları her konuda uzlaştı.

Gelecek hafta Fransız ekibiyle yapılacak görüşmede pürüz çıkmazsa Mandanda siyah-beyazlı kadroya katılacak. Beşiktaş, beklenmedik bir sorun yaşanması halinde ise Dnipro'nun kalecisi Boyko ile temasları hızlandıracak.

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