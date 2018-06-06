Beşiktaş, aradığı ismi Roma'da buldu

Gelecek sezon için kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta transfer için düşünülen öncelikli mevkilerin başında sağ bek bölgesi geliyor.

Özellikle Andreas Beck'in satılması sonrası alternatifsiz kalan savunmanın sağında Gökhan Gönül'ün de yaşının ilerlemiş olması nedeniyle siyah beyazlılar geride kalan sezonda oldukça problemler yaşamış ve teknik direktör Şenol Güneş bu bölgede zaman zaman sol ayaklı Adriano'yu oynatmıştı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; sağ bek transferine çok büyük önem veren Beşiktaş yönetiminin öncelikli adayının roma forması giyen Bruno Peres olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 aydır siyah beyazlıların radarında olan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu aynı zamanda stoper ve orta sahanın sağında da oynayabiliyor.

Cengiz Ünder'in de top koşturduğu sarı kırmızılı ekipte geçen sezon 18 Serie a maçına çıkan Bruno Peres yüksek tekniği ve bindirmeleriyle hücuma da katkı sağlayabiliyor. Siyah beyazlı yönetimin, kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Peres'i 1 yıllığına kiralamayı düşündüğü bildirildi.

Bu arada siyah beyazlıların eski oyuncusu Daniel Opare'nin isminin geçtiği savunmanın sağı için bir iddia da Fransız L’equipe gazetesinden geldi.

L'equipe'in haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, Lyon ile sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Rafael'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Kadrosuna Nantes'ın sağ beki Leo Dubois'yı katan Lyon'un Rafael'in bu yaz kulüpten ayrılmasına sıcak baktığı biliniyor.