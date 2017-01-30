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Spor

Beşiktaş aradan çekildi; Mehmet Ekici gelecek sezon Fenerbahçe'de

Ekici, Fenerbahçe'yi istediği gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı

30 Ocak 2017 16:05

Trabzonspor'da sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin gelecek sezon için Fenerbahçe'de oynayacağı kesinleşti.

Habertürkspor'un haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekici’den kar etmek isteyen Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile el sıkışıp bu transfer karşılığında Olcay Şahan’ın bonservisini 200 bin Euro gibi düşük bir rakama aldı. 

Sözleşmeye de “Ara transferde Beşiktaş’tan başka takıma giderse tazminat ödenir” maddesi koyuldu. Ancak Siyah-Beyazlı takımda oynamayı kabul etmeyen Mehmet Ekici, Fenerbahçe’de forma giymekte ısrar edince iş çıkmaza girdi. Sarı-Lacivertliler, futbolcu için teklifini sunsa da tazminat nedeniyle bir sonuç alınamadı.

Gelinen son noktada Fenerbahçe’yi istemesi nedeniyle kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin geri adım atmaması nedeniyle Beşiktaşlı yetkililer karar değiştirdi. Kendilerini istemeyen Ekici’den vazgeçtiği öğrenilen Siyah-Beyazlılar’ın bu defteri kapattığı öğrenildi.

Ancak Beşiktaş yönetimi, 31 Ocak’a kadar süren opsiyon hakkından vazgeçmeyecek, bu nedenle de Ekici gelecek sezon Fenerbahçe’ye gidecek.

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