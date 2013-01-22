Beşiktaş antrenmanında kavga çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Süzen ile Portekizli yıldız Manuel Fernandes antrenmanda kavga etti



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Türk Telekom Arena Stadı’nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta ortalık karıştı.

Siyah-beyazlı takımın bugün yapılan antrenmanında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen Gökhan Süzen ile Portekizli yıldız Manuel Fernandes kavga etti.

Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maçta bir pozisyon sırasında Fernandes'e müdahalede bulunan Gökhan Süzen'e Portekizli oyuncu önce sert bir şekilde sözlü olarak yanıt verdi.

Daha sonra Gökhan Süzen'in üstüne yürüdüğü öğrenilen Fernandes'in genç oyuncunun suratına kafa attığı öğrenildi.

Gökhan Süzen'in ise yaşadığı kısa süreli şokun ardından Fernandes'in sol gözüne gelecek şekilde bir yumruk ile cevap verdiği belirtildi.

Her iki oyuncu da bu olay sonrası teknik direktör Samet Aybaba tarafından antrenmandan gönderilirken, antrenman sonrası iki oyuncu tesislerde bir araya geldi.

Takım kaptanı İbrahim Toraman'ın bir araya getirdiği ve barış sağladığı Gökhan ile Fernandes'in birbirinden özür diledikleri ve yaşanan bu olumsuz durumun tatlıya bağlandığı öğrenildi.

Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde yaşanan bu olay ile ilgili olarak Teknik Direktör Samet Aybaba ve yönetimin iki oyuncuya da ceza vermesi bekleniyor.