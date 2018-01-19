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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

19 Ocak 2018 22:12

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11:00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Antalya\'ya gidecek.
TOSIC\'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Öte yandan takımın savunma oyuncularından Dusko Tosic\'in doğum günü, antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Tosic\'e mutluluklar diledi.

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