-BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen taktik ağırlıklı antrenmanda futbolcuların, pas ve tam saha çalışmalarının ardından çift kale maç yaptıkları belirtildi. İdmana, tedavisine Avustralya'da devam edilen Ersan Gülüm ile sol dizinde ağrısı olan Fabian Ernst ve diş ağrısı bulunan Ferrari'nin katılmadıkları, Nihat Kahveci'nin ise takımla birlikte koşu çalışmalarında yer aldığı, ancak topla yapılan çalışmalara dahil olmadığı ifade edildi. Bu akşam Antalya'ya gidecek Beşiktaş'ta, Medical Park Antalyaspor maçı için kadroya alınan oyuncular şöyle: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Tomas Sivok, İsmail Köybaşı, Mehmet Aurelio, Necip Uysal, Roberto Hilbert, Onur Bayramoğlu, Mert Nobre, Bobo, Quaresma, Guti Hernandez, Erhan Güven, Hugo Almeida.