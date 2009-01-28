Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında



Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma Bobo'nun biri penaltıdan attığı 2 golle Beşiktaş'ın üztünlüğüyle devam ediyor



Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Maçı hakem Deniz Çoban yönetecek.



Fortis Türkiye Kupası (A) Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan ve grup lideri olarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile grupta da mücadele etmiş ve BJK İnönü'deki karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.



Maçın rövanşı 4 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak ve kupada yarı finale yükselecek ekip belli olacak.