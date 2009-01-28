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Spor

Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, bugün saat 17.30'da Antalyaspor'a konuk olacak.

28 Ocak 2009 02:00


Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma Bobo'nun biri penaltıdan attığı 2 golle Beşiktaş'ın üztünlüğüyle devam ediyor

Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Maçı hakem Deniz Çoban yönetecek.

Fortis Türkiye Kupası (A) Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan ve grup lideri olarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile grupta da mücadele etmiş ve BJK İnönü'deki karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Maçın rövanşı 4 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak ve kupada yarı finale yükselecek ekip belli olacak.

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