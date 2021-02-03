Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına çıkıyor; işte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada siyah-beyazlılar, rakibi karşısında üç puan için mücadele edecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayımlanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

Bir önceki haftaya lider olarak giren Beşiktaş, Trabzonspor'a mağlup olunca ikinci sıraya düşmüştü. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Başakşehir engelini 3-0'la geçmesinin ardından maç eksiğiyle üçüncü sıraya geriledi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 21 maçta 44 puan topladı.

2020'nin son maçında Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor ise o günden sonra çıkışa geçti. Oynadığı son yedi resmi maçında yenilgi yaşamayan Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapadı.

Muhtelem 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Ghezzal, Souza, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar