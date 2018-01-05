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Spor

Beşiktaş Antalya'da tam kadro 

ALİ DANAŞ / BELEK,(DHA) - ANTALYA'da 3 gündür eksik kadro ile idman yapan Beşiktaş, izinli olan futbolcuların kampa katılmasıyla ilk kez tam kadro idman yaptı

05 Ocak 2018 22:48

ALİ DANAŞ / BELEK,(DHA) - ANTALYA\'da 3 gündür eksik kadro ile idman yapan Beşiktaş, izinli olan futbolcuların kampa katılmasıyla ilk kez tam kadro idman yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş tüm futbolcuları tek tek karşılarken oyuncuların birbirlerine ve yeni arkadaşları Vida\'ya sarılmaları antrenmanın en önemli görüntülerini oluşturdu. Özellikle Vida ile rekabete girecek olan Tosic\'in Hırvat stopere yakın ilgisi gözlerden kaçmadı. Domagoj Vida, Şenol Güneş tarafından bugün gelen takım arkadaşlarına da alkışlatıldıktan sonra antrenman başladı.
Saha ortasında 10 dakikaya yakın yapılan toplantının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular top kapma çalışmasının ardından iki gruba ayrıldı. Taktik programın uygulandığı bu bölümde oyuncuların bir kısmı kenar ortalarına kafa ve şut antrenmanı yaparken diğer grup 4\'lü minik kale maçlar yaptı.İdman son bölümde yapılan hafif tempolu kondisyon koşuları ile sona erdi.
Beşiktaş Antalya kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Oyuncuların sarılmaları 
-Genel detaylar

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