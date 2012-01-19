-Beşiktaş Antalya'da 3 puanı hedefliyor İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 39 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 27 puanla 9. sırada bulunan Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak. Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cem Satman ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Türker. -13 maçtır yenilmiyor- ''Kara Kartallar'', bu sezon resmi maçlarda yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisini, Medical Park Antalyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Resmi maçlarda son yenilgisini 6 Kasım 2011 tarihinde Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği karşısında alan Beşiktaş, bu mücadelenin ardından çıktığı 13 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmayı da kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı mücadeleyi galibiyetle tamamladı. -Son 10 lig maçında da mağlup olmadı Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının ardından ligde de taraftarlarına yenilgi üzüntüsü yaşatmadı. Spor Toto Süper Lig'de bu dönemde 10 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u 1-0, Orduspor'u 2-1, Manisaspor'u 4-1, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Eskişehirspor'u 2-0 ve Bursaspor'u da 3-1 mağlup etmişti. 9 maçlık periyotta Beşiktaş, Galatasaray ve Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor ile yaptığı maçlarda ise 1-1'lik skor elde etti. Bu arada Beşiktaş, bu 10 maçlık performansında 22 puan topladı.