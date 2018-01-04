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Spor

Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarını sürdürdü

Lens ve Talisca'ya özel antrenman Utku çalışmayı yarıda bıraktı Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA) Beşiktaş, Antalya kampında çift idman yaparak hazırlıklarına devam ediyor

04 Ocak 2018 22:58

Lens ve Talisca\'ya özel antrenman

Utku çalışmayı yarıda bıraktı

Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA)

Beşiktaş, Antalya kampında çift idman yaparak hazırlıklarına devam ediyor.
Akşam saatlerinde yapılan günün 2\'nci idmanında kondisyon yüklemesinin yanı sıra çift kale maç yapıldı. Isınma hareketlerinden sonra top kapma çalışması yapan futbolcular istasyon hareketleri ve şut antrenmanı yaptı. Akşam idmanı çift kale maç ile sona erdi. Teknik direktör Şenol Güneş antrenman sonrası Talisca ve Lens\'e özel olarak şut antrenmanı yaptırdı.
Öte yandan idman esnasında ayağından sakatlık geçiren genç kaleci Utku çalışmayı yarıda bıraktı.
Beşiktaş, Antalya kampına yarın yapacağı çift antrenman ile devam edecek.

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- Antrenman detaylar

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