Beşiktaş Antalya deplasmanında

Turkcell Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş, sezonu Antalya deplasmanında açacak. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında bugün Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te oynanacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Bünyamin Gezer yönetecek.



Siyah-beyazlılarda, sakatlıkları süren Tuna ve Emre kadroya alınmazken, Avusturya kampında kavga edip kadro dışı bırakılan, daha sonra da yönetim kurulu tarafından affedilen İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman ise 20 kişilik kadroda yer aldı.



Siyah-beyazlıların Antalya kafilesinde şu futbolcular bulunuyor: Aydın Karabulut, Ali Tandoğan, Bobo, Edouard Cisse, Ekrem Dağ, Holosko, Gökhan Zan, Hakan Arıkan, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Korcan Çelikay, Matias Delgado, Mert Nobre, Alvaro Tello, Rüştü Reçber, Serdar Kurtuluş, Serdar Özkan, Tomas Sivok, Tomas Zapotocny ve Uğur İnceman.



"İyi başlamak istiyoruz"



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında galip gelerek lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.







Takımın durumunun iyi olduğunu, Tuna ve Emre dışında eksiklerinin bulunmadığını dile getiren Sağlam, ''Takımımızın durumu iyi ve lige hazırız diyebiliriz. Antalya'da ideale yakın bir kadroyla oynayacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Lige iyi başlamamız, perşembe günü UEFA Kupası'nda oynayacağımız rövanş karşılaşması için de önemli'' diye konuştu.







Ertuğrul Sağlam, iyi mücadele ederek ve iyi futbol ortaya koyarak galip gelmek istediklerini ve taraftarlarını bundan sonraki dönem için ümitlendirmeyi arzuladıklarını kaydederken, Antalya'daki sıcak hava için ise, ''Büyük bir takımsak, şampiyonluğun en büyük favorilerinden biriysek dezavantajları bir şekilde bertaraf edip kendi lehimize çevirmek zorundayız'' dedi.





"Hazırız"



Futbol Takımı Genel Menajeri Sinan Engin ise her şeyden önce yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını, hakem hataları, sakatlıklar ve kavgaların yaşanmamasını diledi.



Zor bir deplasmana gittiklerini vurgulayan Engin, ''Sıcak bir havanın olması bizim için dezavantaj. Kazanmak istiyoruz, başka bir düşüncemiz yok. Beşiktaş olarak lige hazırız'' şeklinde konuştu.

