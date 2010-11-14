-BEŞİKTAŞ ANKARA'YA EKSİK KADROYLA GELDİ ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, Ankara'ya eksik bir kadroyla geldi. Başkente dün akşam saatlerinde gelen siyah-beyazlılarda, sakatlıkları süren Rıdvan, Ferrari, Sivok, Ekrem, Nihat ile Bobo kadroya alınmadı. Teknik direktör Bernd Schuster, sakatlığı bulunmayan golcü futbolcu Fatih Tekke'yi kupa karşılaşmasında olduğu gibi yine 18 kişilik maç kadrosuna almadı. Ligde sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlılarda Fatih'in yanı sıra Hakan, Yusuf ve Fink de 18 kişilik kadroda yer bulamadı. Alman teknik adam, Bobo'nun yokluğunda, ilk 11'de forvet hattında Holosko'ya yer verdi. Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 18 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Siyah beyazlılar, bu süre içindeki 12 maçı kazanırken, 6'sında ise berabere kaldı. Gençlerbirliği ile ligde yaptığı son 10 maçtan 9'unu kazanan İstanbul temsilcisi, başkent ekibi karşısında ligdeki son yenilgisini 2000-2001 sezonunda aldı. Bu sezonda kırmızı-siyahlılar, rakibini deplasmanda 3-0, Ankara'da da 2-1 yenme başarısı gösterdi. -GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ- Ligde son haftalarda aldığı sonuçlar ve güzel futbolla çıkışını sürdüren Gençlerbirliği'nde ise toplam 6 futbolcu sakatlığı nedeniyle 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Başkent ekibinde, sakatlıkları süren Mustafa Pektemek, Michael Stewart, Debatik Curri, Labinot Harbuzi, Ermin Zec 18 kişilik kadronun dışında kaldı. Kayserispor maçındaki bir pozisyon sonrasında sakatlanan ve kaburgalarında iç kanama tespit edilen Aykut da riske edilmeyerek, Beşiktaş karşısında kadroya alınmadı. Öte yandan, Gençlerbirliği'nin Yeni Zelandalı futbolcusu Semltz, 4 hafta aradan sonra ligde ilk 11'de forma şansı buldu. Bu arada, kırmızı-siyahlıların orta sahadaki çalışkan ismi Cem Can, hafta içinde ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Bebeğe, Hamza Kayra ismi verildi. Cem Can, babalık sevincini antrenmanda arkadaşlarına baklava ikram ederek kutladı. -TRİBÜNLER- Karşılaşmada biletler 30, 40 ve 60 TL'den satılırken, Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümleri büyük oranda doldurdu. Evsahibi Gençlerbirliği taraftarları ise maraton ve kale arkası ile kapalı tribünün bir bölümünde yer alarak takımlarını desteklediler.