Beşiktaş, Ankaragücü'ne patladı…

Hürriyet gazetesi, “Kartal yüksekten uçtu” manşetiyle çıktı ve “Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Osmanlı Stadı'ndaki zeminin futbola elverişli olmamasından dolayı Kayseri'de oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlılar sezonun ilk deplasman galibiyetini farklı aldı. Beşiktaş 17. dakikada Domagoj Vida ile kafa golü bulsa da VAR ofsayt tespit ederek golü saymadı. Kara Kartal, 23. dakikada Adem Ljajic'in golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş 27. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Beşiktaş 44. dakikada Güven'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Ankaragücü 60. dakikada Bifouma ile gol buldu fakat gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle VAR yine devreye girdi ve gol skora yansımadı. El Kabir, 86'da durumu 3-1'e getirirken, Oğuzhan Özyakup 88. dakikada sahneye çıktı ve takımının 4. golünü kaydetti. Beşiktaş 21 puana yükselirken, Ankaragücü 19 puanda kaldı. Beşiktaş ligde bir sonraki hafta Galatasaray'ı konuk edecek” ifadelerini kullandı.



Ali Ece Fanatik gazetesindeki, “Adem’e Güven” başlıklı yazısında, “Beşiktaş forması giyen futbolcular ve onları hazırlayan teknik heyet en doğrusunu yapmış: Sadece saha içine konsantre olmuşlar. Güven Yalçın ve Dorukhan’da ısrar etmek, ilk 10 haftadakinden farklı olarak hem orta saha hem de forvet hattında daha dinamik bir Beşiktaş olmasını sağlayan bir numaralı faktördü. Daha dinamik ve daha disiplinli bu oyun kurgusunda da Adem Ljajiç özel yetenekleri ölçüsünde pırıl pırıl parladı. Quaresma da sadeleştirdiği oyunuyla kolektif açıdan katkı sağladı. Ljajiç’in Güven’e attırdığı golde Guti-Raul ortak yapımı gollerin bizim lig ölçeğindeki bir benzerini izledik. Güven, o aşırtmasında da gördüğümüz gibi her türlü golü atabiliyor. Ljajiç için ise yeter ki önündekilerden birisi savunma arkasına iyi bir koşu yapsın, o zaman onun için asist yapmak kolaylaşıyor. O zaman da Beşiktaş iyi oyununu tabelaya yansıtabiliyor” ifadelerini kullandı.



Erman Özgür Fanatik gazetesindeki, “En rahat galibiyet” başlıklı yazısında, “Ankaragücü genelde oyunu dar alana çekip, iyi mücadele ve yüksek koşu temposu ile rakiplerini alt eden bir takım. İlk 11’lere bakınca Beşiktaş’ın Güven, Necip, Dorukhan, Pektemek gibi oyuncularla oyuna başlaması Ankaragücü için kağıt üstünde avantaj gibiydi. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Mücadele olarak kafa kafaya giden ilk yarıda Ljajic, Quaresma gibi özel yeteneklerin yanı sıra Atiba’nın pozisyon bilgisi konusunda ağırlığını koymasıyla maçı ilk yarıdan bitirdiler. Pektemek, Ljajic ve Güven rahat galibiyetin gollerini atarken, Ankaragücü 2. yarı 3-0’dan maçı çevirecek güce sahip değildi. Sonuçta Beşiktaş sezonun en rahat galibiyetlerinden birini bana göre maçın Kayseri’ye alınması ile iyi zemin faktörü ile de almış oldu” ifadelerine yer verdi.

Gülengül Altınsay Cumhuriyet gazetesinde çıkan, “Gençlik aşısı” başlıklı yazısında şu değerlendirmeleri yaptı: “Dorukhan, Güven ve sakatlanan Gökhan Gönül’ün yerine giren Fatih’le gençleşmiş bir Beşiktaş. Atiba, Dorukhan ve Ljajic’li orta alan uyumlu, etkili. Ve son vuruşlarda da zorluk çekmiyor Kartal; Ljajic, Mustafa, Güven’le golleri sıralıyor. Güven’e özel parantez; golde koşusu ve vuruşu harika. Bir de Ljajic’in direkten dönen topu var. Nihayet izin çıkınca Ljajic 13. haftada frikik atma şansı buluyor. İyi de Ljajic’in Quaresma’dan çok daha iyi frikikçi olduğunu anlamak bu kadar mı zor? Son 20 dakikada Kartal duruyor Ankaragücü risk alıyor, gol arıyor. Paslarıyla, vuruşlarıyla maçın kahramanı Ljajic 79’da yerini Oğuzhan’a bırakıyor. Son dakikalarda karşılıklı; El Kabir ve Oğuzhan’la gelen goller skoru 1-4’e getiriyor. Sonuçta Beşiktaş gençleriyle kanlanıyor, canlanıyor.”