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Spor

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

22 Kasım 2018 19:33

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. 
Antrenmana milli takımlarda olan Medel ve Roco katılmadı. 
Siyah-beyazlı ekip, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla başkente giderek kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

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