Beşiktaş Ankara'da tur peşinde

Vagner Love\'a ilk on bir yolu açıldı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Bursaspor deplasmanında aldığı 2-2\'lik beraberlik ile bir hayli morali bozulan Beşiktaş, rakiplerinin kayıpları sonrası puan farkı açılmadığı için haftaya biraz olsun rahatlamış olarak başlıyor.

Lig maçlarını şimdilik bir kenara bırakan ve kupaya konsantre olan Siyah Beyazlılar, 3-1\'in rövanşında Ankara\'da Gençlerbirliği\'ne konuk olacak. Yarın akşam Ankara 19 Mayıs Stadı\'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30\'da başlayacak. Beşiktaş ilk maçı 3-1 kazandığı için her türlü beraberlik ve galibiyetlerde yarı finale çıkan takım olacak. Gençlerbirliği\'nin turu geçebilmesi için Beşiktaş\'ı en az 2-0 veya 3 farklı skorlarla yenmesi gerekiyor. Normal sürenin 3-1 Gençlerbirliği lehine bitmesi halinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek ve skor aynı kalırsa yarı finale çıkacak takımı penaltılar belirleyecek.

VAGNER LOVE\'A İLK ONBİR YOLU AÇILDI

Teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği\'ne karşı takım kadrosunda çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyor. Sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Atiba ile Tosic\'in riske edilme ihtimali düşük. Tosic\'in yokluğunda Pepe-Medel ve Pepe-Vida\'lı ikililer deneyen Güneş\'in Ankara\'da yine Pepe-Vida ikilisi ile oynaması ve defans kurgusunu kalede Tolga, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano\'dan oluşturması bekleniyor.

Orta ikilide Oğuzhan\'ı kulübeye çekerek Medel-Tolgay ikilisi ile maça başlaması beklenen Güneş\'in hücumda yapacağı değişiklik ise Negredo\'nun yerine Vagner Love\'ı oynatması olacak. Quaresma, Talisca ve Babel\'in önünde gol silahı olarak Vagner Love\'ı oynatacak olan Güneş, bir diğer yeni transfer Cyle Larin\'i de maç kadrosuna alarak maçın gidişine göre 2. yarıda sahaya sürmenin planlarını yapıyor.