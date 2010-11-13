-BEŞİKTAŞ ANKARA'DA MORAL ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak, kötü gidişi durdurmayı hedefliyor. Oynadığı son 3 resmi maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Ankara deplasmanında Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Abdullah Yılmaz'ın yöneteceği maçta İsmail Köse ve Serkan Akarca yardımcı hakem olarak görev yapacak. Beşiktaş'ta Ferrari, Nihat, Rıdvan, Zapotocny ve Nobre'nin sakatlıkları sürerken, Bobo'nun durumunun ise bugün yapılacak antrenman sonrasında kesinlik kazanacağı bildirildi. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı için bu akşam Ankara'ya gidecek.