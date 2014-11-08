Beşiktaş Ankara takımı oldu...

Ligde derbi dışındaki maçları için yer arayan Beşiktaş, 7 stadı değerlendirmeye aldı. Son olarak İzmir Atatürk ve Ankara 19 Mayıs arasında kalan siyah-beyazlılar tercihini Başkent'ten yana kullanacak.

Şampiy10'dan Erdal Cömert'in haberine göre Olimpiyat Stadı'nı Avrupa Ligi ve derbilerde kullanan Kartal, hem zemin sorunları hem de stadın mimari dezavantajları nedeniyle kendine İstanbul dışında da adresler arıyor... Olimpiyat Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Sivas mücadelesini Ankara'da Yenikent Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar genel olarak memnun kalsa da soğuk ve stadın şehir merkezine çok uzak olması değişimin önünü açtı...

Kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, kira, masraflar, zemin ve kapasite gibi konuları merkeze alarak yaptıkları araştırmalarda son olarak Ankara 19 Mayıs, Konya Torku Arena, Antalya Akdeniz Üniversitesi, İzmir Atatürk, Eskişehir Atatürk, Samsun 19 Mayıs ve Mersin Arena üzerinde yoğunlaştı...

İzmir’de ortak çok!

Bu statların tümünde passolig sisteminin olması nedeniyle önem kazanırken Eskişehir'den soğuk nedeni ile vazgeçildi... Samsun'da passolig sahibi Beşiktaş taraftarının az olması bu stadı liste dışı bırakırken Mersin ve Konya ise İstanbul'a uzaklıkları nedeniyle veto yedi. Bakımda olan İzmir Atatürk Stadı'nın yaklaşık 20 gün sonra açılacak olması Beşiktaş'ın yüzünü güldürürken bu kez de stadı kullanacak takım sayısının fazlalığı dengeleri alt üst etti... Alt liglerde bulunan İzmir takımlarının Atatürk Stadı'nı dört gözle beklemeleri Kartal'ın geri adım atmasına neden oldu.

Tüm bu statların artıları ve eksileri değerlendirilirken sonunda Ankara 19 Mayıs Stadı en uygun yer olarak görüldü... Ligde kendi sahasında toplam 13 maçı bulunan Beşiktaş bu mücadelelerden G.Saray ve Trabzon ile oynayacaklarını Olimpiyat Stadı'nda yapacak. Ancak geriye kalan 11 maç için en doğru adres olarak Ankara görülüyor...

İstanbul'a yakın

Hem Passolig sisteminin kurulu olması, hem Ankara'da çok sayıda Beşiktaş taraftarının bulunması siyah-beyazlıları buraya yönlendirirken 19 Mayıs Stadı'nın şehir merkezinde bulunması ve İstanbul'dan gelecek taraftarlara daha uygun olması adresin de Ankara olmasına neden oldu.