T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Alves ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Julio Regufe Alves'in sözleşmesini feshetti

17 Nisan 2013 10:34

Beşiktaş'ta Julio Regufe Alves ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, 2011-12 sezonunda transfer ettiği 6 maçta 43 dakika forma şansı bulan Portekizli futbolcuyla sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
 
Yapılan açıklamada yapılacak 200 bin Euro'luk ödeme sonrası Portekizli futbolcunun kulüple bir ilişkisinin kalmayacağı kaydedildi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Julio Regufe Alves arasında 31.05.2016'ya kadar geçerli olan sözleşme, 16.04.2013'te futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Buna göre, futbolcuya 17.04.2013 itibariyle 200.000 Euro ödenecek olup, futbolcunun ödeme tarihi itibariyle Beşiktaş ile hiçbir ilişkisi kalmayacaktır."

ETİKETLER

julio regufe alvesbeşiktaşsözleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24