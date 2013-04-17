Beşiktaş, Alves ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta Julio Regufe Alves ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, 2011-12 sezonunda transfer ettiği 6 maçta 43 dakika forma şansı bulan Portekizli futbolcuyla sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.



Yapılan açıklamada yapılacak 200 bin Euro'luk ödeme sonrası Portekizli futbolcunun kulüple bir ilişkisinin kalmayacağı kaydedildi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Julio Regufe Alves arasında 31.05.2016'ya kadar geçerli olan sözleşme, 16.04.2013'te futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Buna göre, futbolcuya 17.04.2013 itibariyle 200.000 Euro ödenecek olup, futbolcunun ödeme tarihi itibariyle Beşiktaş ile hiçbir ilişkisi kalmayacaktır."