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Spor

Beşiktaş altyapısında 12 Koronavirüs vakası!

16 Eylül 2020 18:15

Beşiktaş Kulübü, altyapıda forma giyen 7 futbolcu ve 5 antrenörde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

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