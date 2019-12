-BEŞİKTAŞ ALTINI BASACAKLAR İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.(İAR) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, Beşiktaş Spor Kulübü ile yaptıkları 1 yıllık anlaşma kapsamında 1 gram, 2,5 gram, 5 ve 10 gram şeklinde Beşiktaş altını basacaklarını bildirdi. Halaç, Fenerbahçe Kulübünün 100. yılında Fenerbahçe altını bastıklarını hatırlatarak, yurtdışında da birkaç büyük kulüple altın basmak için görüştüklerini ve bu görüşmelerden olumlu sonuçlar beklediklerini söyledi. Beşiktaş Kulübü ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde Beşiktaş altını basacaklarını belirten Halaç, şunları kaydetti: ''Bunda bir limitimiz yok. Ne kadar talep gelirse satabildiğimiz kadar basacağız. Kulüp ile 1 senelik anlaşmamız var. Henüz tanıtımını da yapmadık, tanıtımına hazırlıyoruz. 1 sene boyunca onların altınlarını üretip satacağız. Bu altınlar kulübe de gelir olacak. 1 gram, 2,5 gram, 5 gram ve 10 gram şeklinde her keseye, her cebe göre basacağız. Fiyatları ise günlük altın fiyatına endeksli olacak. Basımını gerçekleştireceğimiz Beşiktaş altınları, kuyumcularda ve Beşiktaş store'larda satılacak. Hatta güzel birşey de yapacağız. Beşiktaş'ın 108. yılı anısına 108 temalı altın basmak istiyoruz. Daha kulüpten onay almadık, kulüpten onay bekliyoruz. Beşiktaş'ın her senesi için farklı temalı, her biri birbirinden ayrı çok özel altın olacak. Her senesi için bir altın... Hatta bastığımız her kalıbı kıracağız, bir daha yapılamayacak.''