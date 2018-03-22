Beşiktaş, Altay'ın 19'luk yıldız adayı için transfer girişimlerine başladı

Beşiktaş, 19 yaşındaki yıldız adayı Atakan Çankaya'yı gözüne kestirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altay'da top koşturan 19 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri çekerken, oyun tarzıyla Atiba Hutchinson'a benzetiliyor.

Beşiktaş genç oyuncu için nabız yokluyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, Spor Toto Süper Lig'in iki sezondur şampiyonu olan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında tarih yazan Beşiktaş'ın radarına girdi. İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan teknik direktör Ümit Turmuş'un, Atiba Hutchinson'a benzettiği ve A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerler devreye girdi.

DHA'da yer alan habere göre; Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon lira olarak açıklanan Atakan'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon liraya çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.

Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan'ın Altay'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.