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Spor

Beşiktaş, Almanya'ya taraftar götürmeyecek

''Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek Allianz Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz"

12 Aralık 2017 17:46

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla 20 Şubat 2018'de deplasmanda yapacakları karşılaşmaya taraftar götürülmeyeceğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca paylaşılan mesajda, taraftarlara bu yönde bir organizasyon yapılmaması yönünde uyarıda bulunularak, şu görüşlere yer verildi:

"Değerli taraftarlarımız, Bayern Münih ile 20 Şubat'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek Allianz Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz."(NTV)

 

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