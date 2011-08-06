-BEŞİKTAŞ, ALMANYA'DA HAZIRLIK MAÇI YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, 9 Ağustos Salı günü Almanya'nın KFC Uerdingen 05 takımıyla hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, hazırlık karşılaşmasının Almanya'nın Krefeld kentinde, KFC Uerdingen 05'in maçlarını oynadığı Grotenburg Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacağı bildirildi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci etap yurt dışı kampındaki ilk hazırlık maçında dün akşam Yunanistan'ın Ergotelis takımını 2-1 yenmişti.