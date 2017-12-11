Beşiktaş, Almanlara karşı 9 maç oynadı

5 farklı Alman akibi ile karşılaşan Beşiktaş, Bayern Münih ile 2. kez eşleşti

Siyah-Beyazlılardan 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi\'nde Alman kulüpleriyle oynadığı 9 karşılaşmadan 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Kazandığı 2 galibiyet bu yıl gruplarda karşılaştığı RB Leipzig karşısında geldi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi\'nde 1997-1998 sezonunda Bayern Münih ile grup maçı oynamış ve 2-0\'lık skorlarla kaybetmişti. Beşiktaş\'ın Alman ekiplerine karşı oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:

1989-1990 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş - B.Dortmund 0-1 1-2 1\'inci tur

1997-1998 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - Bayern Münih 0-2 0-2 Grup maçı

2006-2007 Beşiktaş - Bayer Leverkusen 1-2 Grup maçı

2009-2010 Şampiyonlar ligi Beşiktaş - Wolfsburg 0-0 0-3 Grup maçı

2017-218 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - RB Leipzig 2-0 1-2 Grup maçı

