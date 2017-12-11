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Spor

Beşiktaş, Almanlara karşı 9 maç oynadı

5 farklı Alman akibi ile karşılaşan Beşiktaş, Bayern Münih ile 2

11 Aralık 2017 17:47

5 farklı Alman akibi ile karşılaşan Beşiktaş, Bayern Münih ile 2. kez eşleşti

Siyah-Beyazlılardan 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik 

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi\'nde Alman kulüpleriyle oynadığı 9 karşılaşmadan 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 
Kazandığı 2 galibiyet bu yıl gruplarda karşılaştığı RB Leipzig karşısında geldi.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi\'nde 1997-1998 sezonunda Bayern Münih ile grup maçı oynamış ve 2-0\'lık skorlarla kaybetmişti. Beşiktaş\'ın Alman ekiplerine karşı oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde: 
1989-1990 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş - B.Dortmund   0-1 1-2  1\'inci tur
1997-1998 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - Bayern Münih    0-2 0-2 Grup maçı 
2006-2007 Beşiktaş - Bayer Leverkusen 1-2  Grup maçı 
2009-2010 Şampiyonlar ligi Beşiktaş - Wolfsburg 0-0 0-3 Grup maçı
2017-218 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - RB Leipzig 2-0 1-2 Grup maçı  
 

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