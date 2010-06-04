Beşiktaş Alman futbolcu Hilbert ile temasta

T24 - Beşiktaş'ın, Almanya'nın Stuttgart takımının oyuncusu Roberto Hilbert ile transfer görüşmelerine başladığı açıklandı.





Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderdiği yazıda Roberto Hilbert ile görüşmelere başlandığını duyurduğu bildirildi.





Açıklamada şöyle denildi:





''Almanya futbol takımlarından VfB Stuttgart'ın oyuncusu Roberto Hilbert'in transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.''

