T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Ali Kuçik'i Göztepe'ye verdiğini Borsa'ya bildirdi İSTANBUL (A.A) 

01 Şubat 2012 19:34

-Beşiktaş, Ali Kuçik'i Göztepe'ye verdiğini Borsa'ya bildirdi İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran futbolcusu Ali Kuçik'in Göztepe transferini Borsa'ya bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Şirketimizin profesyonel futbolcularından Ali Kuçik'in Göztepe Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya istinaden, Göztepe Kulübü sözleşme fesih bedeli olarak şirketimize 275.000 TL ödeyecektir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24