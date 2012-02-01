-Beşiktaş, Ali Kuçik'i Göztepe'ye verdiğini Borsa'ya bildirdi İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran futbolcusu Ali Kuçik'in Göztepe transferini Borsa'ya bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Şirketimizin profesyonel futbolcularından Ali Kuçik'in Göztepe Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya istinaden, Göztepe Kulübü sözleşme fesih bedeli olarak şirketimize 275.000 TL ödeyecektir'' denildi.