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Spor

Beşiktaş, Alexander Milosevic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İsveçli defans oyuncusu 13 Ocak'ta İstanbul'a gelecek

05 Ocak 2015 17:21

Beşiktaş, İsveç'in AIK Stockholm takımında forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Milosevic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Milosevic 13 Ocak'ta İstanbul'a gelecek.

NTV Spor'daki habere göre, siyah beyazlı kulüp geçtiğimiz hafta Milosevic'i İstanbul'a getirmiş ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmayan 23 yaşındaki oyuncu ve kulübü AIK Stockholm ile anlaşmaya varan yönetim, transferi resmi olarak da tamamladı.

 

900 bin Euro bonservis

 

İsveçli defans oyuncusu ile 4 yıllık mukavele imzalayan Beşiktaş, AIK Stockholm takımına 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

13 Ocak'ta İstanbul'a gelecek olan genç oyuncu, Beşiktaş'ın 15 Ocak'taki başlayacak ve Antalya'da gerçekleşecek devre arası hazırlık kampı kadrosunda da yer alacak.

Bu sezon AIK Stockholm formasıyla 28 maça çıkan Milosevic, 3 gol - 2 asistle oynadı. Sırp asıllı Alexander Milosevic, 2 kez de İsveç Milli Takım forması giydi.

1.91 metre boyundaki genç futbolcu, 2 sezon önce, İsveç Ligi’ne yeni katılan en iyi oyuncu ünvanını almıştı.

 

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