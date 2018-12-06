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Spor

Beşiktaş Alanya'ya gitti

ANIL UÇAN / İSTANBUL(DHA) Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Alanya'ya gitti

06 Aralık 2018 18:06

ANIL UÇAN / İSTANBUL(DHA)

Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Alanya\'ya gitti.
Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için 15.00\'de İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'ndan kalkan özel uçak ile Alanya\'ya gitti. Siyah Beyazlı oyuncular uçaklarına binmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda bulunan yolcular ile fotoğraf çektirdiler. 
Öte yandan kafilede sakatlığı bulunan Pepe, Roco, Babel, Lens ve Caner Erkin yer almadı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Takımın Alanya\'ya gidiş görüntüleri 
-Genel detaylar

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