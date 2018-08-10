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Spor

Beşiktaş, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

10 Ağustos 2018 16:06

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in açılış haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Dün oynanan LASK Linz karşılaşmasında forma giyen oyuncular, salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile de devam eden idman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

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