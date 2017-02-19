Beşiktaş, Akhisar'ı konuk ediyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında yarın Akhisar Belediyespor’u konuk edecek.

Türkiye Kupası ve Süper Lig’de üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından kısa bir duraklama dönemine giren Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde elde ettiği büyük zaferle tekrar yükselişe geçti.

Son 32 turunda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva’yı 3-1’lik skorla devirerek üst turun kapısını aralayan Kara Kartal, Süper Lig’de bu akşam Akhisar Belediye karşısına rüzgarını sürdürmek için çıkacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, yoğun fikstür sebebiyle yorgun düşen takımda değişikliğe gidecek. Bu akşamki mücadelede Hapoel karşılaşmasından 4 farklı ismi sahaya sürecek olan Güneş, bu hamleyle takımının direncini artırıp yıldızlarının Vodafone Arena’da 3 puanı almasını bekleyecek.



Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Atınç, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk.



Akhisar Belediyespor'un ilk 11'i: Bora, Mustafa, Samardzic, Caner, Ömer, Lopes, Aykut, Sissoko, Olcan, Özer, Cikalleshi.