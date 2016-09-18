Beşiktaş, Akhisar'a konuk oluyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor ile bugün yapacağı karşılaşmada bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Ligin ilk 3 haftalık bölümünde 2 galibiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor'a konuk olacak.

Sahasında yaptığı 2 maçta Aytemiz Alanyaspor'u 4-1, Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda ise Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini mağlup ederek, 5. haftada Galatasaray ile yapacağı derbiye moralli hazırlanmak istiyor.

Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisar Belediyespor ise taraftarları önünde galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligdeki tek galibiyetini deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek alan Ege temsilcisi, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu mücadelede de sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon savunmada şu ana dek kötü bir performans ortaya koydu.

Bu sezonun ilk 5 resmi maçında da kalesinde gol gören Beşiktaş, Akhisar Belediyespor karşısında bu kötü görüntüsünü de sonlandırmaya çalışacak.

Güneş'in yine rotasyon yapması bekleniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in önceki maçlarda olduğu gibi bugün da rotasyona gitmesi bekleniyor.

Transfer döneminin son günlerinde alınan oyuncularla kadro derinliğini artıran siyah-beyazlı takımın tecrübeli çalıştırıcısı, son maçlarda farklı isimlere şans verdi. Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında önemli oyuncularını dinlendiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Benfica karşılaşmasında 7 farklı oyuncuyu sahaya süren Güneş'in, Akhisar Belediyespor mücadelesinde de anlayışla hareket edeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın Atiker Konyaspor ile yaptığı maçta çift sarıdan kırmızı kart gören Necip Uysal, cezasını tamamladı.

Benfica karşılaşmasında ayağı burkulan Oğuzhan Özyakup'un ise sakatlığı sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de bugünAkhisar Belediyespor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, rakibiyle deplasmanda yaptığı 4 maçta da galip gelemedi, 3 kez berabere kalıp, bir kez yenildi

Beşiktaş'ın, Süper Lig tarihinde birden fazla sezonda karşılaşıp da deplasmanda galibiyet alamadığı başka bir takım bulunmuyor

İki takım arasında geride kalan maçlardan 3'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı

Taraflar arasındaki 8 karşılaşmada 32 gol atıldı, maç başına gol ortalaması 4 oldu.

Spor Toto Süper Lig'de bugün Akhisar Belediyespor'a konuk olacak Beşiktaş, lig tarihinde rakibini deplasmanda mağlup edemedi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki 5. sezonunu geçiren Ege temsilcisiyle Manisa'da oynadığı 4 maçta da 3 puana ulaşamadı, 3 kez berabere kalıp, bir kez mağlup oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakalarda ev sahibi ekip 11, Beşiktaş ise 8 gol attı.

Geçen sezon Manisa'da yapılan maç 3-3 sonuçlanırken, Beşiktaş, 1 puanı son dakika golüyle kurtardı.

Beşiktaş'ın, Süper Lig tarihinde birden fazla sezonda karşılaşıp da deplasmanda galibiyet alamadığı başka bir takım bulunmuyor.

Ligde 9. randevu

Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 8 maçtan 3'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Beşiktaş'ın 17 golüne, Akhisar Belediyespor 15 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu geçen sezon, evinde 2-0 yenildiği rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kaldı ve 2 maçta toplam 5 puan yitirdi.

Maç başına gol ortalaması 4

Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor.

Taraflar arasındaki 8 karşılaşmada toplam 32 gol atıldı, maç başına gol ortalaması 4 oldu.

Maçlar

2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, AkhisarBelediyespor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.

2013-2014 sezonunda Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin tek golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka ise Mehmet Akyüz veDemba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.