Beşiktaş ağır yaralı



Derbide Galatasaray'a 4-2 yenilen Beşiktaş, son 4 maçta 3. mağlubiyetini alarak, zirve yarışındaki rakiplerinin gerisinde kaldı.



Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümündeki son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a 4-2 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki puan kayıplarını sürdürdü.



Siyah-beyazlılar, 2 penaltı golü yedikleri ve Delgado'nun kırmızı kartı sonrası 10 kişi tamamladıkları derbiden mağlup ayrılarak, 16 haftalık ilk bölümü 28 puanla 6. sırada tamamladı.



Beşiktaş, ilk iki sırada yer alan Sivasspor ve Trabzonspor'un 6'şar, üçüncü Galatasaray'ın 5, dördüncü Fenerbahçe'nin 4, beşinci Ankaraspor'un da 2 puan gerisinde kalarak, zirvede ağır yara aldı.



HAKEMLERE TEPKİ

Beşiktaşlı yöneticiler, maç bitiminde derbinin hakemlerine tepki gösterdi.



Siyah-beyazlı yöneticilerden Kenan Öner, Ertunç Soğancıoğlu, Hakan Aksoy ve Şeref Yalçın, maçın bitimiyle birlikte saha ortasında bekleyen Cüneyt Çakır ve yardımcılarının yanına kadar giderek, tepkilerini dile getirdi.



Beşiktaşlı yöneticilerin ayrıca kenara gelirken, numaralı tribün üst bölümündeki sarı-kırmızılı bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdiği gözlendi.



DEMİRÖREN'DEN TEPKİ ALKIŞI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray'ın Baros ile attığı 3. golü alkışladı.



Demirören'in, siyah-beyazlı takımın Delgado'nun kırmızı kartla atılmasının hemen ardından yediği golü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemlere tepki amacıyla alkışladığı öğrenildi.



DENİZLİ YÖNETİMİNDE 16 PUAN KAYBI

Beşiktaş, Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı 10 lig maçında toplam 16 puan yitirdi.



Ligin 7. haftasında siyah-beyazlı takımı Ertuğrul Sağlam'dan devralan deneyimli teknik adam, 10 maçlık görev süresi içinde 4 yenilgi 2 de beraberlik görürken, takımının toplam 16 puan yitirmesine engel olamadı.



Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, puan listesinde üst sıralarda yer alan 5 takımı da yenemedi.



Lider Sivasspor ve ikinci sıradaki Trabzonspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe ve Ankaraspor'a ise yenildi.



İKİNCİ DERBİYİ DE KAYBETTİ

Beşiktaş, bu sezon ezeli rakipleriyle ligde yaptığı ikinci derbiyi de kaybetti.



Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Mecidiyeköy'de de Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu.



BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ''KAYIP''

Beşiktaş bu sezon deplasmanda yaptığı 8. maçta 3. yenilgisini aldı.



Sezon başından bu yana BJK İnönü Stadı dışında 8 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu maçların sadece 2'sini kazanabilirken, 3'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise yitirdi.



Deplasman maçlarında toplam 10 gol atıp, 11 gol yiyen ve 9 puan toplayan ''Kara Kartallar'', 7. haftadaki 3-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından oynadığı son 4 dış saha maçını da kazanamadı.



BEŞİKTAŞ, CÜNEYT ÇAKIR İLE YİNE YENİLDİ

Beşiktaş, maçın hakemi Cüneyt Çakır yönetimindeki 3. Galatasaray derbisini de yitirdi.



Siyah-beyazlılar, 2005-2006 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçı 3-2, 2006-2007 sezonunun ilk yarısında yine Ali Sami Yen Stadı'ndaki müsabakayı da 1-0 yitirmişti.



Siyah-beyazlılar, aynı statta aynı hakemle bu akşamki derbiyi de 4-2 yitirdi.



DELGADO ATTI, ATILDI

Beşiktaş'ın kaptanı Matias Emilio Delgado, ligde 5 hafta sonra golle buluştu.



Turkcell Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükselten Arjantinli futbolcu, son golünü 10. haftada Kocaelispor'a atmıştı.



Delgado, ikinci yarının başında çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı. Bu arada, Holosko da bu sezonki 5. golünü kaydetti.



ALİ SAMİ YEN STADI'NDA 11. MAÇTA 10. YENİLGİ

Beşiktaş, Galatasaray ile Ali Sami Yen Stadı'nda yaptığı son 11. lig derbisinden 10. kez mağlup ayrıldı.



Beşiktaş, Mecidiyeköy'de son 11 lig derbisinden sadece, şampiyonluğa ulaştığı 2002-2003 sezonundaki maçı İbrahim Üzülmez'in golüyle 1-0 kazanabildi.



İKİNCİ DERBİDE DE EKSİK KALDI

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray maçını da kırmızı kart nedeniyle sayısal olarak rakiplerinden eksik tamamladı.



Fenerbahçe maçında Cisse, Galatasaray maçında da Delgado, kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.



Beşiktaş'ın kalecisi Rüştü Reçber de maçın büyük bölümünü sakat oynamak zorunda kaldı.



Galatasaray'ın attığı ilk golde sağ kol dirseğinden sakatlanan deneyimli file bekçisi, ikinci yarıda dirseklikle mücadele etti.

