Beşiktaş: Advocaat'ın açıklamaları gerçek düşünceleri değil; yönlendirilmiş ve bunun kimin yaptığı da belli

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kalkavan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın "Beşiktaş'ın Federasyon'da çok dostları var" söylemine ilişkin olarak "Advocaat'ın açıklamaları gerçek düşünceleri değil; yönlendirilmiş ve bunun kimin yaptığı da belli" dedi.

Kalkavan, “Advocaat geldiği günden beri yaptığı açıklamalarda hep sağduyulu oldu ve olumlu mesajlar verdi. Polemiklere girmeyen bir karakter gösterdi. Biz kendisini böyle olumlu bir insan olarak tanıdık. Kendisi böyle biri değildi, ne oldu da değişti?" diye konuştu.

Beşiktaş'ı kimsenin korumadığını vurgulayan Kalkavan "Bu açıklamalar onun kendisinin gerçek düşünceleri değil, onu yönlendirmişler ve bunu yapanlar da belli. Bu açıklamaların gerçek sahibi şunu iyi bilmeli ki; kimse Beşiktaş’ı kollamıyor. Karabük önünde de bunu gördük" ifadesini kullandı.