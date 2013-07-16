Beşiktaş Adebayor için gün sayıyor

Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham’ın Togolu golcüsü Adebayor’un transferini bitirmek üzere… Siyah-beyazlılar 4 yıllık sözleşme imzalayacağı 29 yaşındaki yıldızın kendisine ve kulübüne 4’er milyon Euro ödeyecek. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'a Adebayor için Vodafone yardımcı olacak. Bilindiği gibi Vodafone ile siyah-beyazlılar arasında yeni yapılan İnönü Stadı’nın isim hakkı ve forma göğüs reklamı için ön anlaşma imzalanmıştı. Dünyaca ünlü GSM şirketi, şimdi de Kartal’a Adebayor için sponsorluk yapacak.

4 milyon Euro alacak

Kartal, tecrübeli futbolcu ile 4 yıllık kontrat imzalayacak. Oyuncunun 2014-2015 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan kulübü Tottenham’a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Adebayor ise aylık 400 bin Euro’dan (10 ay ödeme yapılacak) senelik 4 milyon Euro alacak. Siyah-beyazlılar bu şartlarla transferi bitirme noktasına getirdi ve her şeyin açıklanması için detaylarda da el sıkışılması kaldı. Adebayor’un önümüzdeki pazartesi günü İstanbul’a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi atacağı iddia edildi.

Bilic onay vermişti

Beşiktaş’ın Hırvat çalıştırıcısı Slaven Bilic, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen Adebayor sorusu üzerine “Onu her teknik adam kadrosunda görmek ister” demişti. Daha önce Arsenal, Real Madrid ve Manchester City gibi dünya devlerinin de formasını giyen deneyimli yıldız, geçen sezon ligde 25 maçta 5, Avrupa Ligi’nde ise 8 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.