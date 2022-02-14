Adana Demirspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, bugün Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip son 5 maçta ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan çıkarabildi.

Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti.

Beşiktaş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi.

Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını ise birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi.

Deplasman karnesi zayıf

Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı

Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi.

Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

Beşiktaş'ta 6 eksik

Siyah beyazlılarda tedavileri süren Oğuzhan, Josef de Souza, Rosier, N’Koudou, Mert ile kart cezalı Pjanic yok.

Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.

İki takım arasındaki 36. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, ligde 36. kez rakip olacak.

İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 35 kez karşı karşıya gelirken, bunların 16'sını siyah-beyazlı takım kazandı. Adana Demirspor ise 8 kez rakibine üstünlük kurabildi. İki takım arasındaki 11 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 35 maçta rakip fileleri 54 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı.

1989-1990 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun olarak çıktığı karşılaşmada tarihi bir zafere ulaştı ve Adana Demirspor'u 10-0 yendi.

Siyah-beyazlıların bu maçtaki gollerini Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

Beşiktaş, Adana Demirspor ile ligde oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Rakibine son olarak 1987-1988 sezonunda deplasmanda 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.