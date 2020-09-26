Beşiktaş, Aboubakar transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, golcü futbolcunun transferini sosyal medyadan bir kliple duyurdu.

Beşiktaş Kulübü transfere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır.

2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz."

Bu arada beIN SPORTS'un haberine göre Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.