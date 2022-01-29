Beşiktaş'a Valentin Rosier'den iyi haber

Beşiktaş'ın Antalya kampı devam ederken, sakatlığından dolayı ayrı çalışan Valentin Rosier, ilk kez takımla çalıştı.

FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günü iki antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlılar günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde Belek turizm merkezinde bulunduğu otelin tesislerinde gerçekleştirdi. Yapılan antrenmanın 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık bulunurken, oyunculara iki grup halinde kondisyon ölçüm testi uygulandı. Kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

İlk kez takımla çalıştı

Sakatlığı bulunan ve Beşiktaş'ın kamp yapmaya başladığı günden bu yana verilen program dahilinde çalışan 25 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Valentin Rosier ilk kez takımla çalışmalara başladı. Genç defans oyuncusu, ilk grupta kondisyon ölçüm testinde yer aldı.