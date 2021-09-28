Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic, Bosna Hersek basınına yaptığı açıklamada 3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle takımını bir süre yalnız bırakacak. Altay ile oynanan maçın 32. dakikasında sakatlanarak kenara gelen ve Ajax deplasmanına da gitmeyen Pjanic sakatlığıyla ilgili Bosna basınına konuştu.

Ekim ayında Bosna Hersek'in Kazakistan (9 Ekim) ile Ukrayna (12 Ekim) ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarda da forma giyemeyecek olan Pjanic, "İncelemeler, sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle 3 hafta oynayamayacağım. Doktorun ne diyeceğini göreceğiz" dedi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Miralem Pjanic, Süper Lig 'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1 asist yaptı.

Miralem Pjanic, geçen sezon Barcelona'da çıktığı 30 maçta asist yapamamıştı.