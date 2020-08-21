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Spor

Beşiktaş'ta Fransa 3. Ligi'nden sürpriz transfer

21 Ağustos 2020 14:26

Beşiktaş, Fransa 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da forma giyen sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı.

Le Télégramme'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Fransa 3. Ligi (Championnat National)'nde mücadele eden US Concarneau takımında forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk profesyonel sözleşmesine imza attığını belirten Abdullah Aydın, "Beşiktaş ile ilk profesyonel sözleşmemi duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Aileme tüm destekleri için, ve aynı zamanda kulübe güvenleri için çok teşekkür ederim. Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

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