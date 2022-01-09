Beşiktaş'a bir kötü haber daha!

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına Covid-19 vakaları sebebiyle eksik giden Beşiktaş'a bir kötü haber de Salih Uçan'dan geldi.

Covid-19 vakaları nedeniyle Rize'ye 10 eksikle giden siyah beyazlılarda orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği ve bu nedenle Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.

Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."