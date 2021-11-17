Beşiktaş'a Batshuayi'den kötü haber

Beşiktaş Kulübü, tedavisi İngiltere'de süren Michy Batshuayi'nin Türkiye dönüşünde hastalandığını duyurdu.

Milli aranın ardından Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin durumuyla ilgili açıklama geldi.

Belçikalı golcü sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzaktı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun tedavisi yapılan İngiltere'den döndüğünü ancak 'bademcik iltihabı' tanısı konulduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbolcumuz Michy Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde “Akut Tonsillit” tanısı konmuştur." denildi.

Michy Batshuayi, Alanyaspor ve Ajax maçlarında oynayacak mı?

İngiltere'den hasta dönen Michy Batshuayi ligde Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Belçikalı forvet, siyah beyazlıların 24 Kasım’da Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında görev yapabilecek.