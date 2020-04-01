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Spor

Beşiktaş'a Barcelona modeli; oyunculardan maaş indirimi istenecek

01 Nisan 2020 07:47

Katalan devi Barcelona’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, oyuncu maaşlarında yüzde 70 indirime gitmesi sonrasında Beşiktaş da harekete geçti, bu doğrultuda maaşı 2 milyon Euro’nun üzerinde olan oyunculardan yüzde 70, diğer isimlerden yüzde 50 indirim istenecek.

Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde telekonferans aracılığıyla toplanan siyah-beyazlılar, Barcelona’nın maaş indirme politikasını iki farklı şekilde gerçekleştirme kararı aldı.

Bu doğrultuda, maaşları 2 milyon Euro’dan fazla olan futbolculardan yüzde 70, bu miktarın altında olan isimlerden ise yüzde 50’lik maaş indirimi isteneceği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların takım kaptanları Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, geçen hafta takım arkadaşlarıyla görüşüp, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki maaşlarını kulübe bırakma kararı almıştı.

 

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